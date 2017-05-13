За сприяння Михайла Головка райони Тернопільщини отримали на розвиток понад 2 мільйони гривень

За сприяння народного депутата від округу №164, до якого входять ці райони, Михайла Головка, було виділено кошти.

Розподіл в 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:

– Капітальний ремонт будівлі Кременчуцького ДНЗ №2 «Золотий ключик» з утепленням фасадів 255 тис.

– Капітальний ремонт будівлі Шумської ЗОШ І-ІІІ ступенів 288 тис.

– Реконструкція будівлі ДНЗ «Ромашка» м. Ланівці 237 тис

– Капітальний ремонт будівлі Збаразького ДНЗ №1 301 тис.

– Капітальний ремонт будівлі Підволочиського ДНЗ «Дюймовочка» 301 тис

– Капітальний ремонт адмінбудинку Токівської лікарської амбулаторії загальної практики та сімейної медицини, Підволочиський район 111 тис.

– Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків із проведенням відповідних ремонтно-будівельних робіт у будинку культури в с. Добриводи Збаразького району 138 тис.

– Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Рохманів Шумського району 158 тис.

– Реконструкція даху Стіжокського НВК Шумського району 114 тис.

– Енергозберігаючі заходи Стриївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Збаразького району 302 тис.

– Капітальний ремонт із заміною віконних та дверних блоків із проведенням відповідних ремонтно-будівельних робіт Залужжанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Збаразького району 53 тис.