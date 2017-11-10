За сприяння голови Вишнівецької ОТГ Володимира Кравця у Бутині на Збаражчині капітально відремонтували школу. ФОТО

За час його керівництва розпочались та досі тривають багато реконструкцій на різних об’єктах соціального значення. Наприклад, зараз продовжується капітальний ремонт школи у селі Бутин, в якій навчається 150 дітей.

Наразі в Бутинській школі замінили вже 90 % вікон, вклали бруківкою 2000 м. кв. території шкільного подвір’я, облаштували нову каналізаційну систему, посадили шкільний сад.

– Зараз ми плануємо капітально відремонтувати дах навчального закладу, а також замінити вікна в спортзалі. Окрім цього, у нас виникла ідея об’єднати шкільну та сільську бібліотеки, оскільки остання зараз почала трохи занепадати. Для цього ми вже замовили спеціальне скло, яке виконуватиме функцію стін, –поділився планами на майбутнє Володимир Кравець.

Також керівник Вишнівецької громади розповів, що до наступного навчального року бутинська школа отримає нові меблі та спортивний інвентар.

– Відколи сформувалась Вишнівецька об’єднана територіальна громада, наш навчальний заклад зазнав позитивних змін. Діти тепер із радістю йдуть до школи, бо там тепло та комфортно. Батьки дуже раді таким змінам, адже з них ніхто не збирає жодної копійки. Усю роботу виконувала наймана бригада, – розповів директор Бутинської ЗОШ Головатюк Ігор Васильович.

Як розповіла заступник директора Кобринюк Тетяна Дмитрівна, наразі в навчальному закладі відновили гурткову роботу, яка занепала в попередні роки через нестачу коштів. Так, зараз школярі мають змогу займатись боротьбою, хореографією, футболом, а також удосконалюватись у військово-патріотичному напрямку.

До слова, наступного року Володимир Кравець планує розпочати капітальну реконструкцію усіх інших шкіл Вишнівецької об’єднаної територіальної громади.