За що тернополян можуть оштрафувати на 400 гривень

27/02/2017 Розмір тексту:

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області звертається до мешканців нашого краю із закликом проявляти екологічну свідомість та не купувати, не продавати і просто не зривати весняних квітів. Адже, всі підсніжники, шафран Гейфеля, сон-трава, проліски, цикламени та інші види ранньоквітучих рослин, які занесені до Червоної книги України знаходяться на межі повного знищення.

Ні для кого не секрет, що саме з середини лютого торгівля первоцвітами набуває надзвичайно великих розмірів. Масовий збір на продаж квітконосів рідкісних рослин призводить до послаблення, а у незначних за площею місцезростаннях і до повного виродження, а потім – і вимирання популяції. Дуже часто первоцвіти знищуються з підземними частинами, що призводить до фізичного зникнення їх в місцях природного поширення.

Тому з метою збереження та запобігання знищення у природніх умовах ранньоквітучих рослин та рослин, занесених до Червоної книги України, на території нашого краю стартувала операція «Первоцвіт-2017». Оперативна робота буде зосереджена не лише в місцях збору, але й збуту рослин і триватиме до 31 травня 2017 року включно. До акції, на підставі узгодженого плану спільних дій, залучатимуться працівники Національної Поліції, громадські інспекторами з охорони довкілля, державна лісова охорона та представники органів виконавчої влади.

Інспекція звернутає увагу й на те, що порушенням вважається не лише вилучення рослин з природного середовища та продаж, а й придбання рослин, та карається накладенням штрафу від 153 до 408 грн.

Громадян, які незаконно збиратимуть й реалізовуватимуть первоцвіти, будуть притягувати до адміністративної відповідальності. За порушення вимог природоохоронного законодавства передбачена відповідальність за ст. 88-1 ч. 1, ч. 2 та ст. 90 КупАП.

Так, відповідно до ч.1 ст. 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від 340 до 850 грн із конфіскацією об’єктів рослинного світу.

Згідно ч.2 ст. 88-1 ті самі дії , вчинені щодо об’єктів рослинного світу, які перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України, або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України- тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 грн. із конфіскацією об’єктів рослинного світу.

За незаконне добування, знищення або пошкодження видів рослин, що занесені до Червоної книги України, також передбачена компенсація, яка становить від 49 до 62 гривень за одну знищену рослину.

Якщо Ви небайдужі до фактів винищення рідкісних первоцвітів і усвідомлюєте особисту відповідальність у справі збереження цих рослин, у разі виявлення незаконної торгівлі первоцвітами ви можете зателефонувати на телефон «гарячої лінії» Інспекції за номером 067-37-08-730.