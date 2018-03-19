За що Святослав Шевчук похвалив колишнього прем’єр-міністра України?
19/03/2018 0
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Пам’ятати про загиблих від рук росіян українців під час прийняття політичних та економічних рішень закликав іноземних політиків Глава УГКЦ Святослав Шевчук. На цьому він наголосив під час міжнародної конференції у Варшаві.
«Якщо в країнах ЄС ви піднімаєте питання, чи можна повністю відмовитися від російського газу, запросіть колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка. Він розповість вам, як це можливо. До 2014 року було важко знайти країну, яка була б настільки залежна від російського газу й нафти. Україна була дуже залежна. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк та його уряд довели, що від цієї залежності можна позбавитися», – наголосив Святослав Шевчук.
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