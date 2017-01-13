За що підприємців з Тернопільщини оштрафували на 7 мільйонів

13/01/2017 Розмір тексту:

Торік на Тернопільщині за порушення митних правил підприємців оштрафували майже на 7,2 млн гривень.

Про це повідомляє відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Впродовж 2016 року фахівці Тернопільської митниці ДФС склали 139 адміністративних протоколів про порушення митних правил на загальну суму 21 млн 130,8 тис. грн та вилучили предмети правопорушення у 14 справах попередньою вартістю 1 млн 571,7 тис. гривень.

Митницею розглянуто 74 справи про митні правопорушення. Водночас за постановами митниці притягнуто до відповідальності винних осіб із застосуванням штрафів на загальну суму 7 млн 176,5 тис. гривень.

За результатами роботи митниці в правоохоронному напрямку торік від сплати штрафів у справах про порушення митних правил за постановами митниці до бюджету перераховано 389,3 тис. гривень.

До суду передано 63 справи на суму 21 млн 114,6 тис. гривень. Судом винесено постанови у 23 адмінсправах про накладення стягнення, в тому числі із застосуванням конфіскації товарів на суму 18 млн 456,1 тис. гривень.