За розгін циганського табору у Тернополі судять активіста “Правого сектору”

23/06/2018 Розмір тексту:

22 червня у Тернопільському міськрайонному суді пройшло судове засідання над активістом “Правого Сектору” “Росомахою”. Зокрема, розглядали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підставою до відкриття справи було свідчення трьох циган, у яких зазначалося, що ніби-то активіст стріляв, під час вигнання циганського табору за межі міста Тернополя 22 травня.

«Росомаху» прийшли підтримати побратими з «Правого сектору» та «Тризубу» ім. С. Бандери, а також активісти з інших націоналістичних організацій, повідомляє Галас.

Як зазначають у “Правому Секторі”, вся справа побудована на показах потерпілих циган, які на момент подій були п‘яні.

— Ще й до того всього покази не збігаються. Інших доказів прокуратура не має. Дивним є той факт, що «нова поліція» взяла покази у циган, але не заарештувала їх, хоча вони порушили закон, а саме статтю про самочинне захоплення земель. Суддя не задовільнив клопотання прокурора про домашній арешт для друга «Росомахи», — повідомили на сторінці “Правого Сектору” Тернопільщини.