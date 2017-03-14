За рік тернопільські копи спіймали понад 800 п’яних “шумахерів”. ВІДЕО

14/03/2017 Розмір тексту:

З нагоди першої річниці тернопільські патрульні розповіли основні здобутки в своїй роботі. До прикладу, більше двох сотень кримінальних правопорушень вони розкрили по гарячих слідах.

Патрульні поліцейські виявили 818 порушників, які керували транспортними засобами у нетверезому стані та склали більше 9-ти сотень адмінматеріалів на порушників-пішоходів.

«За рік часу Управлінням патрульної поліції в Тернополі опрацьовано 67 тисяч 184 події. З них було 36 тисяч 23 виклики по лінії «102» і 31 тисяча – це самостійно створені завдання – ті порушення, які виявляли під час несення служби, патрулювання. За цей рік часу ми склали трошки більше 20 тисяч адмінпостанов та більше 3-х тисяч адмінпротоколів», – розповів начальник УПП в м. Тернопіль Володимир Струк.

Загальна сума штрафів, які виписали тернопільські копи за рік роботи перевищує 6 мільйонів гривень.

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