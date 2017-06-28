За резонансне ДТП у Березовиці будуть судити сина Крисоватого

28/06/2017 Розмір тексту:

Наприкінці травня у суд передали справу про притягнення до адмінвідповідальності сина ректора ТНЕУ Ігоря Крисоватого. Коли ж саме суд почне розглядати справу, наразі даних на сайті міськрайонного суду нема.

Стадія розгляду справи, відповідно до даних сайту – «призначено склад суду». Пан Ігор – син ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого, повідомляє “20 хвилин“.

Нагадаємо, 3 травня у смт. Березовиця трапилась аварія за участі авто ректора ТНЕУ Андрія Ігоровича Крисоватого Range Rover Sport . Водій автомобіля Range Rover Sport вдарив Opel Insignia в районі Кемпінгу. На час приїзду правоохоронців обидвох водіїв уже не було на місці аварії.

Як стверджували деякі ЗМІ, посилаючись на слова очевидців, за кермом авта був саме ректор. Офіційно такої інформації ніхто не підтвердив, а сам очільник вишу не відповідав на дзвінки, або ж телефон не працював. Відповідно до даних декларації, у нього саме таке авто, яке потрапило у аварію.

Згодом, 10 травня, правоохоронці повідомили, що до них прийшов син власника авта і заявив, що на момент аварії за кермом був саме він. Перед законом, за інформацією поліції, відповідатимуть обидва водії.

До слова, як пояснюють юристи, рішення у цій справі має бути до 3 серпня. Адже для розгляду суд має тримісячний строк, по закінченні якого закривається адмінпровадження. У списку справ, призначених для розгляду на липень, ми цієї справи не знайшли.