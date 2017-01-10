За порятунок замерзаючих лебедів взялися нардепи

10/01/2017 0
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Цьогоріч мешканцям села Вільховець пощастило насолодитись незабутнім видовищем – зимівлею кількох сотень біли лебедів на річці Дністер.

Та й не тільки мешканці села поспішали на берег ріки, щоб стати свідками вражаючого дійства і підгодувати красивих птахів, а й гості з цілого району та навіть деякі народні депутати зі своїми підлеглими, пише Звістка.

Цими днями щось подібне відбувається в селищі Скала-Подільська. Місцевий люд дуже здивований появою на річці Збруч відразу кількох десятків лебедів, які не тільки мирно плавають у холодній воді, а й цілком спокійно ставляться до людей, які приходять їх підгодовувати.

“Красиві птахи, які зачаровують своєю величчю і поважністю…За дивною помилкою природи залишились зимувати на Збручі, в Скалі( в районі млина). Не полінуйтесь, погодуйте їх, хто може. Голодні, їдять все, навіть черствий хліб. Туди ще поки можна заїхати машиною.”,- написала в своєму facebook Ірина Залеська.

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