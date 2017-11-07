За плечима у 37-річного мешканця Тернопільщини – три крадіжки і грабіж

07/11/2017 Розмір тексту:

У низці майнових злочинів правоохоронці підозрюють 37-річного жителя Кременця. Допоки на рахунку чоловіка три крадіжки та грабіж, але поліцейські підозрюють, що злочинів у його кримінальному доробку може бути й більше.

Звільнившись близько року тому з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини, кременчанин не довго утримався від злодіянь. Наприкінці серпня цього року, перебуваючи в гостях у знайомого, викрав у нього 300 гривень. Гроші одразу витратив на таксі. Місяцем пізніше, у чоловіка, з яким разом випивав вирвав з рук мобільний телефон. Довели його причетність й до крадіжки велосипеда. Двоколісник вже вилучили й повернули власнику. Спокусився липкорукий і на невеликий рекламний щит, що стояв на тротуарі, його чоловік здав на металобрухт.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.