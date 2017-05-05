За підтримки мецената Івана Чайківського в Козові освятять вітраж на честь священика-мученика

05/05/2017 Розмір тексту:

Маловідомий широкому загалу простий священик з Немирова Іван Кипріян мало чим відрізнявся від отців УГКЦ свого часу – початку 20 століття. Освічений, шляхетний він служив Богу та своєму народу. Помер мученицькою смертю разом з дітьми-в’язнями радянського табору. Дізнавшись, що дітей ведуть не на медичний огляд, а на страту, виготовив з цукру ангеляток і пробрався до тих дітей в клітку, щоб підтримати їх. Страту відклали через завірюху, а через 4 дні вартові радянського концтрабору знайшли всіх замерзлими.

Весь світ знає про святого Максиміліана Кольбе, священика-францисканця, який в Освенцімі сам зголосився на розстріл замість багатодітного батька, на якого випав жереб. Всі чули про Януша Корчака, польського педагога, який добровільно пішов у газову камеру разом зі своїми вихованцями. Настала черга сповістити світу і про отця Івана Кипріяна.

7 травня об 11 год. владика кир Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько – Зборівської архиєпархії УГКЦ та спільнота парафії Успіння Пресвятої Богородиці у Козові відправлять подячну Літургію та освятять встановлений вітраж з зображенням о. Івана Кипріяна. Цим буде започаткована акція «Вшануй знаменито незнаного брата».

Вітраж виготовлений з ініціативи священиків Успенської парафії Козови, Капеланської служби «Правого сектору» та дієвої допомоги компанії «Агропродсервіс».

Поряд із вітражем о.Кипріяна буде освячено фреску слуги Божого Йосифа Грицая, священика розіп’ятого на дверях камери у тернопільській тюрмі.