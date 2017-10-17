За підтримки Ігоря Гуди у Ватикані коронували ікону Зарваницької Богородиці. ВІДЕО

16/10/2017 Розмір тексту:

15 жовтня вранці на площі св. Петра у Ватикані відбулась унікальна подія. Святіший Отець Франциск очолив месу, під час якої була присутня копія Чудотворної ікони Зарваницької Богородиці. Святіший Отець благословив корони, що були почеплені на ікону, і це стало знаком чергового визнання та підвердження її чудодійної сили. Перед урочистою мессою Папа Франциск приступив з молитвою до святині з Тернопільщини.

З благословення Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка ікону Святішому Отцю у Ватикан доставила офіційна делегація, до якої увійшли митрофорний протоієрей, ректор Марійського духовного центру «Зарваниця» Володимир Фірман, протоієрей Марко Семеген, голова товариства «Свята Софія», протоієрей Роман Дутчак, судовий вікарій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, протоієрей Іван Кулик, настоятель парафії Сергія і Вакха із Риму, ієрей Любомир Зозуляк, настоятель храму Перенесення мощей св. отця Миколая з Тернополя.

Вкотре на потребу Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ відгукнувся підприємець і меценат, керівник компанії «Креатор Буд» та засновник фонду «Твори добро» Ігор Гуда разом з дружиною Наталею, котрі також були присутні на Божественній Літургії з Святішим Отцем та несли Чашу до Папи під час Божественної Месси у Ватикані.

Родина Ігора та Наталії Гуди взяли на себе організаційні витрати цього паломництва.

Знаково для християн всієї України є те, що коронація самої Зарваницької Ікони відбулася рівно 150 років тому, тоді це дійство звершив Святіший Отець Пій IX.

В 1922 році її написав відомий художник Петро Холодний. За радянської влади, у часи підпілля УГКЦ, її зберігали в приватному помешканні у селі Зарваниця. За ці роки святиня дуже зруйнувалась. Тож після Всеукраїнської прощі в Зарваниці цьогоріч ікону Матері Божої Зарваницької відреставрували.

Нагадаємо, з благословення Митрополита Василія Семенюка, Ігор Гуда минулого року разом з дружиною сприяв перебуванню на Тернопільщині Нерукотворного Образу Ісуса Христа з Ватикану. Благодійний фонд узяв на себе всі витрати. Тоді ікону, яка перебувала на Тернопільщині, відвідали сотні тисяч християн з усієї України.