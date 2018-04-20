За пам’ятником, який постійно паплюжать вандали, “наглядатиме” відеокамера

20/04/2018 Розмір тексту:

У Тернополі триває розширення централізованої системи відеоспостереження. Відтак, днями у місті встановлено нову камеру цілодобового відеоспостереження, спрямовану на пам’ятник жертвам Голокосту, що знаходиться на в’їзді у село Петриків з перехрестя вул. Будного та вул. Винниченка (м. Тернопіль).

На даному перехресті це уже друга веб-камера, що була встановлена цього року, у зв’язку із прикрим інцидентом вандалізму пам’ятника жертвам Голокосту, що трапився 3 лютого 2018 року.

Загалом у місті працює 382 веб-камери, повідомляють у прес-службі міської ради. В основному, камери встановлюються у місцях масового скупчення громадян, потенційно небезпечних місцях та на перехрестях вулиць. Збільшення кількості камер дозволить швидко виявляти та усувати порушення законодавства та правил благоустрою на вулицях міста, оскільки комунальна система відеоспостереження у Тернополі підключена до Ситуаційного центру муніципальної поліції.