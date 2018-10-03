За ніч у Тернополі спіймали чотирьох потенційних убивць

03/10/2018 Розмір тексту:

Чотирьох водіїв у стані сп’яніння зупинили патрульні поліцейські минулої ночі в Тернополі. Троє кермувальників перебували у стані алкогольного сп’яніння, і ще один – під дією наркотиків.

Двоє нетверезих кермувальників відмовилися від проходження тесту, у третього водія алкотестер показав 0,52 проміле.

«З 2 жовтня на 3 жовтня на дорогах міста патрульні виявили чотирьох водіїв з ознаками сп’яніння, один з яких був у стані наркотичного. Кермувальники відмовилися пройти огляд на місці зупинки транспортного засобу у присутності двох свідків, у одного результат огляду показав позитивний результат – 0, 52 проміле. Відтак, на всіх громадян патрульні оформили адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції», – розповідає прес-секретар Патрульної поліції області Оксана Смільська.

Нагадаємо, за керування автомобілем у нетверезому стані передбачений штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік. У разі повторного порушення відповідальність подвоюється.

Софія Романська