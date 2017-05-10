За ніч на Тернопільщині обікрали дві церкви

10/05/2017 Розмір тексту:

В ніч з сьомого на восьме травня у Чорткові та в селищі Заводське було обкрадено два храми. Поліцейські припускають, що це справа рук одного зловмисника, адже відстань між церквами невелика, тож крадій міг погосподарювати в обох культових спорудах.

До храму, що в районному центрі, зловмисник проник, пошкодивши вхідні двері, і викрав звідти грошові кошти в сумі 600 гривень. З церкви, що в селищі Заводське, виніс ноутбук та 160 гривень. Проник туди, розбивши металопластикове вікно. Ні одна, ні інша споруда не були обладнані сигналізацією.

Поліцейські проводять слідчо-оперативні заходи з метою встановлення особи підозрюваного, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.