За невчасно подану декларацію тернопільського чиновника оштрафували на 850 гривень

30/11/2017 Розмір тексту:

За несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування посадовця Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області притягнуто до адміністративної відповідальності.

Працівниками Управлінням Захисту економіки в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України УЗЕ в Тернопільській області за погодженням прокуратури області складено протокол про вчинення провідним спеціалістом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Тернопільській області адміністративного правопорушення пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За результатами розгляду держслужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.