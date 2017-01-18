За наслідками снігового колапсу в Тернополі порушили кримінальну справу

17/01/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за частиною другою статті 367 кримінального кодексу країни – службова недбалість – відкрили за наслідками снігового колапсу у Тернополі в середині листопада.

Про це повідомив Олександр Богомол, начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області.

– Кримінальне провадження порушене стосовно посадових осіб підприємства, яке надавало послуги з прибирання вулиць та посадових осіб міської ради, – зазначив посадовець. – Не можу поки стверджувати, хто винен у сніговому колапсі. Міська рада надає всю інформацію, документацію, нами і фінансовою інспекцією призначені перевірки, результати розслідування ми обов’язково оголосимо громадськості. Зараз щось говорити рано, розслідування на стадії збору матеріалів, інформації із ЗМІ.

Дослівно стаття у кримінальному кодексі звучить так: «1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб. 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від ста до двохсот п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.».

Ольга Трач