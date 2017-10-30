За минулий тиждень у пожежах загинуло майже три десятки людей

30/10/2017 Розмір тексту:

Впродовж минулого тижня (з 23.10 по 29.10) підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів.

За попередній тиждень надзвичайних ситуацій виникла 1 надзвичайна ситуація, в результаті якої ніхто не постраждав.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 304 надзвичайні події, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 33 особи.

Ліквідовано 860 пожеж, врятовано на пожежах 24 особи та не допущено знищення вогнем 399 будівель і 43 од. техніки. На пожежах загинуло 28 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 57 тис. грн.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 305 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 95 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 6 осіб.