За минулий рік хворіли понад 70% мешканців області, а в кожного четвертого – хронічне захворювання

06/04/2018 0
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У 2017 році більше половини жителів області оцінили стан здоров’я як “добрий”, майже третина – як “задовільний”, кожен дванадцятий – як “поганий”.

Про це свідчать результати дослідження, яке провело Головне управління статистики наприкінці 2017 року, повідомляють в ГУС.

Частка осіб, які повідомили, що хворіли за останні 12 місяців, склала 76,5%. Хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям мали 25,6%.

Серед найбільш поширених хвороб були: гіпертонія – 48,6%, серцеві захворювання – 25,7%, остеохондроз, артроз, артрит (у т. ч. ревматоїдний) – 12,7%, хронічний бронхіт, емфізема легенів – 10,1%.

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