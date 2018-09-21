За меддопомогою після отруєння в Іване-Пустому звернулися вже 252 особи – поліція

21/09/2018 Розмір тексту:

20 вересня до Борщівського відділення поліції звернувся фельдшер села Іване-Пусте. Медик повідомив про ймовірне масове отруєння мешканців даного населеного пункту.

Як встановили поліцейські, до сільської лікарської амбулаторії звернулося 252 місцевих жителів. Люди скаржилися на головний біль та нудоту. Усі пацієнти зазначали, що їх самопочуття погіршилося після орошеня з літака насаджень з соняшника, які орендує чортківська агрофірма. 18-19 вересня аграрії кропили поля.

На місце події виїхали працівники Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України. Експерти взяли на аналіз проби грунту та рослин на орошених ділянках для лабораторних досліджень. Наразі кроплення полів хімікатами на території села призупинено. Результати досліджень підтвердять чи спростують причини отруєння людей.

Відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Триває перевірка.