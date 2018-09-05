За літо на Тернопільщині зупинили понад дві сотні водіїв “під градусом”

05/09/2018 Розмір тексту:

Упродовж літа патрульні інспектори зупинили на Тернопільщині 226 водіїв напідпитку.

Про це повідомляють у патрульній поліції.

Там нагадують, що за керування у стані сп’яніння передбачено чималий штраф – 10 200 гривень, а також позбавлення водійських прав на один рік. Якщо ж водій вдруге протягом року сяде за кермо напідпитку – його очікуватиме ще більш суворе покарання. Порушнику загрожуватиме штраф у розмірі 20 400 гривень із позбавленням права керування на три роки.

Штраф у сумі 40 800 гривень, а також позбавлення водійських прав на десять років ризикує водій, який, попри заборону, втретє наважиться сісти за кермо у стані сп’яніння.