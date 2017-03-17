За крайній рік зріс якісний склад виконавчих органів влади в об’єднаних громадах, – Роман Заставний

17/03/2017 Розмір тексту:

Об’єднані громади Тернопільщини на загальнодержавному рівні мають репутацію успішних. У цьому переконаний народний депутат Роман Заставний.

За його словами, Байковецька об’єднана територіальна громада, приміром, завжди була на слуху як зразкова сільська рада з переконливим бюджетом. Натомість до Шумської громади були застереження щодо її економічної неспроможності. Тим не менше, і вона показала хороший результат, стала прикладом, як з надзвичайно слабкої громади стати самодостатньою. Як каже народний депутат, найважливіше, що громади вже готові до діалогу. За крайній рік зріс і якісний склад виконавчих органів влади в об’єднаних громадах.

Нагадаємо, станом на березень 2017 року в Тернопільській області діє 36 об’єднаних територіальних громад.