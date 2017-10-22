За “картами тернополянина” вже звернулося понад 40000 людей

22/10/2017 Розмір тексту:

Кількість звернень за «картками тернополянина» більшає. Наразі подало заявки понад сорок тисяч людей. Звертаються люди з місцевою пропискою і приїжджі особи, які працюють або навчаються у Тернополі.

На окремих зупинках громадського транспорту вже діють пункти продажу та поповнення електронних проїзних та «карток тернополянина». А з Нового року має запрацювати онлайн-поповнення через веб-портал.

«Ми хочемо зробити цей процес якомога зручнішим для наших жителів. Тож картки можна буде поповнити через Інтернет вдома за комп’ютером, а також запрацюють спеціальні додатки для мобільних телефонів. Думаю, повністю система запрацює з нового року», – каже начальник управління транспорту Тернопільської міської ради Ігор Мединський.

Нагадаємо, раніше міська влада запевняла, що нова система оплати за проїзд у громадському транспорті запрацює з першого жовтня. Однак поки цього не сталося. Управління транспорту й соціальної політики далі працює над впровадженням в життя «карток тернополянина». Коли реалізують все задумане, побачимо згодом. Наразі лише відомо, що без «картки тернополянина» проїзд у громадському транспорті буде дорожчим.

Софія Романська