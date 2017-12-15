За фактом вибуху на тернопільському підприємстві розпочато кримінальне провадження

15/12/2017 Розмір тексту:

Сильний вибух і як результат – розкидані на кілька метрів уламки скла, перемішаного з болотом. Усе це наслідки нещасного випадку, який трапився у виробничих приміщеннях на одному з підприємств Тернополя. На місце події одразу виїхали рятувальники, правоохоронці, швидка медична допомога. Фахівці почали оглядати територію, аби за гарячими слідами встановити причину вибуху.

– Виїздом на місце події було встановлено, що вибух відбувся внаслідок ймовірного порушення технологічного процесу відбувся вибух внаслідок якого під завалами опинилася людина, – розповідає начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області Віктор Маслей.

Впродовж деякого часу тривала пошуково-рятувальна операція. З-під завалів рятувальники витягнули чоловіка, 1955 року народження, який на момент вибуху займався виготовленням залізобетонних плит. Потерпілий був живий та при свідомості. Його передали у руки медиків.

На даний час здійснено всі заходи для запобігання обрушення конструкції. Зранку буде проведене обстеження будівлі, засідання відповідних комісій для прийняття рішення про експлуатацію даної будівлі.

За попередньою інформацією, внаслідок вбуху обвалилося покриття цеху. Орієнтовно пошкоджено дах площею 800 метрів квадратних. Для пошуку людей рятувальники залучали кінологічний підрозділ. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 271 ККУ – порушення вимог законодавства про охорону праці, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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