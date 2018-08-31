За два роки у Тернополі планують збудувати індустріальний парк

31/08/2018 Розмір тексту:

Над створенням індустріального парку «Тернопіль» працюватимуть найближчі роки в місті. Зараз триває підготовчий етап реалізації цього проекту. Рішення про його створення та затвердження Концепції індустріального парку депутати прийняли на серпневій сесії міської ради. У вересні мають розробити презентаційні матеріали і до кінця 2018 року подати пакет документів до Реєстру індустріальних парків України та пройти реєстрацію.

До липня наступного року необхідно буде залучити керуючу компанію індустріального парку та підписати з нею договір про функціонування парку. Упродовж 2019-2020 років проходитиме його облаштування. У Концепції зазначено, що проектування та будівництво інженерних мереж до меж парку обійдеться орієнтовно у 755 тисяч гривень, а облаштування самого індустріального парку – у 45,5 мільйонів гривень. На це витрачатимуть кошти державного та міського бюджетів. Функціонувати він почне із 2020 року і до 2022 року триватиме його наповнення, тобто залучення учасників із переробної промисловості та професійної наукової і технічної діяльності та супутніх організацій, які обслуговуватимуть індустріальний парк.

Весь парк займатиме 15 гектарів. Для нього виділили земельну ділянку на вулиці Микулинецькій. Індустріальний парк буде поділений на чотири зони. У зоні громадських центрів будуть зосереджені основні людські потоки, там будуть адміністративно-побутові будівлі, науково-експериментальні підрозділи з конференц-залами, суспільно-культурні організації тощо. Також передбачені зона основного виробництва, зона підсобно-допоміжних виробництв, енергетичного господарства та інші споруди та зона об’єднаних складів і транспортних шляхів. Кожна із зон ще окремо буде поділена на сектори. Найбільшу територію займатимуть переробні підприємства: 4,6 гектари – первинна і вторинна переробка сільськогосподарської продукції та 2,5 гектари – виробництво харчових продуктів і продуктів дитячого харчування. Передбачене також місце для паркування автомобілів та рекреаційна зона для працівників. У документі вказано, що на території індустріального парку не можуть розміщуватися підприємства, які шкодять довкіллю, забруднюють повітря або завдають іншої шкоди екології міста.

Облаштування виробництв в індустріальному парку відбуватиметься за кошти інвесторів, які виявлять бажання відкрити у нас свій бізнес. Обсяг залучених інвестицій за попередніми підрахунками фахівців може становити від 15 мільйонів доларів США при умові, що весь парк буде заповнений. У перший рік функціонування заплановано створити в парку 200 робочих місць. Якщо виробництво продукції в межах індустріального парку розпочнеться у 2020 році, то згідно з розрахунками, надходження до бюджетів усіх рівнів на кінець 2020 року становитимуть 17,4 мільйонів гривень, а до міського бюджету – 3,7 мільйонів гривень. Детальніше ознайомитися з концепцією індустріального парку «Тернопіль» можна тут.

Ольга Трач