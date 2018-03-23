За добу у Тернополі сталося кілька ДТП. ВІДЕО

23/03/2018 0
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У середу ввечері у центрі Тернополя сталась ДТП за участю трьох автомобілів.

Рух транспорту у зв’язку із цим був частково обмеженим.

Не обійшовся без аварій в обласному центрі і вчорашній ранок, повідомляє ІНТБ.

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