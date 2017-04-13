За добу на Тернопільщині загасили п’ять пожеж. ФОТО

13/04/2017 Розмір тексту:

За добу рятувальники залучалися до ліквідації 5 пожеж.

Так, 12 квітня о 11:08 виникла пожежа в господарській будівлі у селі Івачів Зборівського району. Вогнем знищено недопалки дров та соломи на площі 4 м.кв. Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-17 Управління. Під час гасіння врятовано 1 будівлю.

О 13:15 виникла пожежа сміття на відкритій території сміттєзвалища у селі Криве Підволочиського району. Вогнем знищено сміття на площі 9 м.кв. Загорання ліквідовано черговим караулом 24-го ДПРП 20-ї ДПРЧ Управління.

О 15:59 виникла пожежа господарської будівлі у селі Бобрівники Монастириського району. Вогнем знищено покрівлю та перекриття будівлі на площі 30 м.кв., близько 1,5 тони кукурудзянки та 15 тюків сіна. Загорання ліквідовано черговим та резервним караулом ДПРЧ-19 Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі.

О 16:53 виникла пожежа сухої трави та сміття на відкритій території поблизу смт. Підволочиськ. Вогнем знищено суху траву, сміття на площі 0,03 га. Загорання ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-20 Управління, під час гасіння врятовано лісопосадку площею 0,5 га.

О 19:42 виникла пожежа сміття у сміттєвому контейнері у місті Тернопіль. Вогнем знищено сміття на площі 0,2 м.кв. Загорання ліквідовано черговим караулом частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляють в управлінні ДСНС.

