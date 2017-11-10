За день на Тернопільщині сталося сім ДТП, двоє людей загинуло

10/11/2017 Розмір тексту:

Сім аварій трапилося учора на Тернопільщині. Дві людини загинуло. В обласній поліції наголошують: причина ДТП – порушення правил дорожнього руху.

На дорогах краю вмирають люди, як на війні, – констатують поліцейські. Дев’ятого листопада трапилося сім ДТП, у яких дві людини загинуло, а дев’ятеро отримали складні травми.

«Причини цих ДТП – це перевищення швидкості, порушення правил маневрування, водіння в нетверезому стані. Одна з ДТП трапилася у Заліщицькому районі, там зіткнулися два автомобілі. Водій одного з них не впорався з керуванням. Аварій можна було б запобігти у разі дотримання правил дорожнього руху», – повідомили у відділі комунікації ГУ НП в області.

Від початку року на дорогах краю загинуло 64 людини, 575 отримало травми. Правоохоронці стверджують: більшості аварій можна було б уникнути у разі виконання правил дорожнього руху та дотримування культури водіння.

Софія Романська