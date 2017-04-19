За час свят тернополяни спустошили крамниці. ФОТО

19/04/2017 Розмір тексту:

Полички деяких магазинів Тернополя порожні. За період свят жителі міста розкупили майже всі продукти, а новий товар ще не завезли.

Тернополянка Ольга Гуменюк каже, що ніколи не відкладає продукти на чорний день. Жінка щодня купує щось до столу, проте після свят поповнити запаси продуктів непросто, адже у тернопільських магазинах майже все розкупили.

«Я вже побувала у трьох супермаркетах і не купила того, що мені потрібно. Скрізь дуже багато порожніх поличок. Свіжих продуктів майже немає. Зараз проблема купити овочі, свіжі солодощі і навіть випічку. Все або несвіже, або його немає. Думаю, так не повинно бути. Підприємці напевно дійшли висновку, що люди на свята наїлися на цілий тиждень. Але в багатьох родинах не так. Я, наприклад, щодня купую щось до столу. В мене немає звички переїдати на свята».

У магазинах пояснюють: після свят люди, зазвичай, нічого не купують. Тому свіжі продукти поки що практично не завозять, лише найнеобхідніше.

Софія Романська