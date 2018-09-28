За американськими технологіями: на Тернопільщині створили інтерактивну туристичну карту

28/09/2018 Розмір тексту:

Інтерактивну туристичну карту Тернопільської області презентували в облдержадміністрації з нагоди Дня туризму.

На обласному туристичному порталі вже є туристична карта регіону, яка створена на базі Google. Але в управлінні туризму вирішили зробити досконаліший варіант. За допомогою звернулися до фахівців компанії «МagneticOne Municipal Technologies». За словами розробників нова карта є багатофункціональною, інтуїтивно зрозумілою і буде максимально корисною мандрівникам.

– Наша область заслуговує на те, щоб мати свій власний інтерактивний продукт, тому що у нас найбільша кількість замків в Україні, найдовша на євразійському континенті печера «Оптимістична», 235 дерев’яних храмів та багато інших цікавих об’єктів, – каже Володимир Подобівський, розробник карти, керівник компанії «МagneticOne Municipal Technologies». – Тому створення такої карти – процес закономірний. Карта інтуїтивно зрозуміла, розроблена на американській платформі, яка має багато технічних можливостей. Зараз карта працює в режимі тестової експлуатації. У найближчий час придумаємо для неї дуже простий домен, що дозволить туристу довго не думати, щоб на неї потрапити. Наразі на ній розташовано 105 найбільш визначних об’єктів. Вони розбиті по категоріях: замки, палаци та ратуші; сакральні пам’ятки; ікони; ботанічні сади та дендропарки; гори; водоспади; геологічні пам’ятки; музеї; фестивалі. Для того, щоб орієнтуватися в просторі, карта розділена на райони. Зайшовши на цей ресурс, будь-який турист зможе знайти інформацію про кожен із об’єктів. Особливістю карти є те, що вона багатомовна. При натисканні на будь-який об’єкт на карті висвічується коротка інформація про нього українською, англійською, російською і польською мовами. У майбутньому плануємо на замовлення відділу туризму додати ще китайську мову. Текстовий матеріал доповнений фотографіями, які надав відділ туризму. Можна також змінювати картографічну основу, тобто є не лише топографічна карта, а й вигляд із супутника та інші. Карта є мультимасштабною: можна її приблизити, щоб побачити дахи будівель. Наразі пошук по карті обмежений, але плануємо не лише додати до неї нові об’єкти, а й розробити мобільний додаток. Якщо туристу не потрібна якась інформація, то він може маніпулювати шарами інформації: підключати або відключати відображення окремих категорій об’єктів. Інформацію, розміщену на карті, можна роздрукувати, є можливість створювати власні маршрути. У майбутньому планується пошук найближчого туристичного об’єкту.

Поступово карта доповнюватиметься новими туристичними об’єктами. Також на ній обов’язково позначать усі соціальні об’єкти, щоб турист у будь-якій місцевості міг дізнатися, де найближче розташований банкомат, аптека, лікувальний заклад, пункт охорони громадського порядку тощо. Комерційні об’єкти на карті розміщуватимуть за окрему плату. Також буде можливість визначити найкоротший шлях до туристичних об’єктів для тих, хто йде пішки, їде велосипедом або автомобілем. Можливо, будуть прокладені зручні маршрути до найвіддаленіших об’єктів. Функціонал карти дозволяє усе це зробити.

Ольга Трач

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