З Тернополя у зону АТО відправили майже 5 тонн гуманітарної допомоги

26/05/2017 Розмір тексту:

Жителі Тернопільщини продовжують допомагати українським воїнам. Цими днями відправили черговий транш гуманітарної допомоги вагою майже 5 тонн, – це продукти, одяг, медичні засоби.

Гуманітарну допомогу збирала і відправила у зону антитерористичної операції «Спілка бійців та волонтерів «Сила України». Допомогли зібрати все необхідне для бійців представники української діаспори із-за кордону, зокрема «Україно-Словацька ініціатива» та благодійний фонд «Християнська Родина».

«Цього року ми вже відправляємо у зону АТО третій вантаж. Вдячні всім, хто приєднується до цієї благодійної справи. Це представники української діаспори, а також жителі з різних населених пунктів Тернопільської області. Насправді нашим воїнам зараз дуже потрібна підтримка: і моральна, і матеріальна», – відзначив голова громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України» Зеновій Гладчук.

Цього разу гуманітарну допомогу віправили в Бахмут, Золоте, Попасна і Лисичанськ.

Софія Романська