З Тернополя на фронт відправлять тисячу імбирних пряників. ВІДЕО

11/12/2017 Розмір тексту:

Тисячу імбирно-медових пряників у формі ялинки, сніговиків, новорічних іграшок і чоловічків відправлять у зону АТО.

Щорічно таку акцію проводять Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі та Логістичний центр допомоги бійцям АТО з нагоди Дня святого Миколая, повідомляє TV-4.

Надя, студенка третього курсу Тернопільського коледжу харчових технологій і торгівлі. Вона одна із тих, хто після пар залишається пекти та розмальовувати медово-імбирне печиво, щоб потім відправити його у зону АТО. Каже, їй подобається покривати помадкою пряники, найбільше у формі рукавички та новорічної ялинки.

– Основою медово-імбирних пряників є мед, масло, цукор, мука розпушувач тіста. До помадки у нас входить білок та цукрова пудра.

На Схід солодкі пряники від тернопільських студентів відправляють невперше. Христина Феціца – волонтер Логістичного центру допомоги бійцям АТО, каже, для воїнів такі подарунки дуже цінні.

– Хлопці завжди тішуться таким подарункам. Вони розуміють, що у нас є надійни тил. Маленькі малюють малюночки і пишуть листи. Трошки старші можуть своїми ручка зробити ось таку красу. Вони відчувають що мають заради кого воювати, – каже волонтер Логістичного центру допомоги бійцям АТО (м. Тернопіль)Христина Феціца.

Організатори такої акції – Логістичний центру допомоги бійцям АТО та Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі. Кажуть, роблять це із власного бажання допомогти бійцям тим, чим можуть. Самі шукають гроші на продукти, дещо приносять з дому, знайшли підприємця, який безкоштовно віддає їм коробки для пакування. На кожну таку упаковку наклеюють листівку із привітальними словами.

– Цього року в нас тираж 1000 пряників. Ми кожного року печемо все нові та нові пряники. Цього року у нас сніговики та рукавички появилися. А минулого року були сердечка, ялинки, чоловічки.

Медово – імбирні пряники студенти відправлятимуть не лише військовим. Ними потішать і дітей-сиріт. Кажуть, за роботою час для них летить швидко. Ще зараз печуть зимове печиво, незчуються, як випікатиимуть великодні паски.