З Тернополя до району проведення АТО відбула зведена група оперативників СБУ

09/01/2018 Розмір тексту:

Напередодні різдвяних свят відбулася чергова ротація співробітників СБУ, які несуть службу у районі проведення антитерористичної операції. Зведений загін Тернопільського обласного управління СБУ відбув на Донбас для виконання спеціальних завдань на територіях, які безпосередньо межують із окремими районами Луганської і Донецької областей, що тимчасово контролюються бойовиками.

Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Змінивши колег та відсвяткувавши Різдво вдалині від дому, понад три десятка тернополян уже приступили до виконання своїх обов’язків, ключовими з яких є протидія диверсійно-розвідувальним групам противника та ворожій агентурі.

На ротацію бійців традиційно проводили члени їх сімей, друзі та колеги. Перед довготривалим відрядженням до правоохоронців звернулися голови Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук та Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна.

«Дякую вам за те, що ви забезпечуєте спокій на території Тернопільської області та виконуєте бойові завдання на сході України. Також я хочу подякувати вам за наших хлопців, військовополонених, які повернулися додому. Ви сприяли цьому тим, що затримували представників терористів на території Тернопільщини, і не тільки… Це є ваш внесок, оскільки не секрет, що саме ви здобуваєте ті аргументи, які дають можливість повертати наших земляків з полону.

Це вже шоста ротація вашого управління і для всіх нас війна є очевидною. Є й розуміння того, що вам на певний час доведеться залишити родини, залишити дітей, але належно виконати священний обов’язок із захисту Вітчизни. Я дякую вам за цю роботу і бажаю, щоб у новий рік ви прийшли з новими перемогами. Слава Україні!», ‒ наголосив очільник облдержадміністрації.

Відряджаючи бійців на схід, керівництво області висловило впевненість у тому, що свій обов’язок співробітники виконають гідно та захистять Україну від ворожих зазіхань.