З Тернополя до Києва курсуватиме двоповерховий потяг. ФОТО

05/11/2017 Розмір тексту:

У суботу, 4 листопада, на маршрут вперше вийшов двоповерховий потяг Тернопіль – Київ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«4 листопада з Тернополя до Києва вирушив швидкісний потяг Skoda Wagonka. Другий двоповерховий потяг вийшов на маршрут. У ньому – 636 місць для пасажирів», – йдеться в повідомленні.

Крім зупинок в обласних центрах, поїзд зупинятиметься в невеликих містах: Козятині, Калинівці, Гнівані, Деражні та Волочиську. Поїзд № 747 Київ – Тернопіль відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 17:24 і прибуватиме до Тернополя о 23:25. Зворотне відправлення з Тернополя – о 4:06 і прибуття до Києва о 09:58.

За словами голови правління ПАТ Укрзалізниця Євген Кравцов, поїзд був заповнений на 100%.

Зауважимо, що електропоїзди чеського виробництва Skoda були закуплені у 2012 році перед проведенням чемпіонату з футболу Євро-2012 і курсували на маршрутах із Сімферополя до Харкова і Донецька.

Електропоїзд складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць, з них 46 – першого класу, 590 – другого. Електропоїзд розрахований на експлуатацію зі швидкістю до 160 кілометрів на годину.

Раніше у липні «Укрзалізниця» запустила двоповерховий швидкісний поїзд у напрямку Київ-Харків.