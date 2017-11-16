З тернопільськими студентами зустрінеться всесвітньо відомий науковець

16/11/2017 Розмір тексту:

З тернопільськими студентами виявив бажання зустрітися доктор наук Оксфордського університету.

Упродовж трьох днів у Тернополі перебуватиме доктор наук Оксфордського університету Брюс Андерсон. Він зустрінеться зі студентами економічного, педагогічного, медичного і технічного університетів.

Світовий науковець перебуває в Україні за рекомендацією Міністерства освіти і науки України. Він читає лекції на теми: «Історія виникнення та розвитку університету», «Соціальна та політична теологія Реформації», «Концепція «благородної людини».

«Брюс Андерсон – доктор філософії Оксфордського університету. Він є фахівцем у галузі державної політики, магістром теології, засновником і президентом інституту Реформації штату Вірджинія. У рамках своєї поїздки він читає лекції у різних університетах України. До кінця тижня перебуватиме в Тернополі. Його рекомендувало Міністерство освіти і науки України як фахівця у галузі Реформації. Сподіваємося, що його лекції будуть корисними та пізнавальними українським студентам», – відзначив керівник оргкомітету з відзначення 500-річчя Реформації при облдержадміністрації Олег Саган.

Лекції світового науковця відкриті. Їх можуть відвідати всі охочі.

Софія Романська