З тернопільських ринків може зникнути домашнє молоко

23/06/2017 Розмір тексту:

Заборонити продаж продукції, яку виготовляють приватні домогосподарства, вимагає Міністерство аграрної політики. Насамперед планують відмовитися від реалізації домашнього молока.

Селянам, які продають молоко на ринках, рекомендують об’єднуватися у кооперативи або створювати молочні ферми. Урядовці вважають, що це дозволить виробляти більш якісне молоко.

«На українських ринках близько третини молока другого сорту. Виробники молочної продукції не можуть закупити якісного молока через його відсутність. Тому нині важливо наближатися до певних європейських стандартів і створювати більш якісне молоко, а також у більшій кількості. В результаті, селяни будуть забезпечувати переробників молоком першого сорту, а ті в свою чергу зможуть виготовляти якісну молочну продукцію. Нині на тернопільських ринках переважає продаж домашнього молока над фермерським, ця тенденція спостерігається роками. Якщо заборона буде діяти, селяни не зможуть продавати своє молоко», – відзначає підприємець Сергій Боденчук.

Заборона продажу домашнього молока загрожує протестами з боку селян. Оскільки – це одне з джерел їхнього доходу. А створення кооперативів потребує часу, а також підприємливості.

Софія Романська