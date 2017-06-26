З тернопільської “податкової” вигнали корупціонера

26/06/2017 Розмір тексту:

З початку року відділ внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Тернопільській області вживає заходи щодо упередження, виявлення та припинення проявів корупції, а також профілактики можливих протиправних дій працівниками в податковій і митній сферах.

Підрозділом здійснюється постійний контроль за діяльністю працівників під час виконання службових обов’язків, встановлюються особи, схильні до вчинення протиправних дій, та вживаються заходи щодо відсторонення потенційних порушників від виконання службових обов’язків.

Так, у січні-травні цього року стосовно працівників фіскальної служби області проведено 57 службових перевірок. За результатами перевірок керівникам структурних підрозділів ГУ ДФС в області направлено 12 подань з метою проведення тематичних бесід.

За результатами розгляду подань відкрито 4 дисциплінарних провадження (по два у податковій і митній сферах), у 16 випадках вжито заходи дисциплінарного впливу, в тому числі винесено догану, 14 зауважень, одного працівника звільнено.

Варто нагадати, що громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість цілодобово повідомляти про факти вимагання неправомірної вигоди або інші корупційні та неправомірні дії з боку працівників ДФС при митному оформленні або в процесі податкового контролю на антикорупційний сервіс ДФС України «Пульс» за телефоном 044 284-00-07.

Відділ організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області