З Тернопільського облавтодору стягнули понад 3000000 гривень боргу

21/04/2017 2
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На  Тернопільщині завдяки прокуратурі підприємство з ремонту доріг сплатить майже 3,5 млн. податкового боргу.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури  Тернопільської області.

Тернопільським окружним адміністративним судом задоволено позовну заяву Тернопільської місцевої прокуратури в інтересах держави до Дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» про стягнення податкового боргу у сумі майже 3,5 млн. грн.

Встановлено, що підприємство «Тернопільський облавтодор» впродовж вересня-жовтня 2016 року не сплачувало до бюджету обов‘язкові платежі, внаслідок чого утворився податковий борг на суму майже 3,5 млн. грн. Прокуратура вимагала у суді його  сплатити.   Рішенням суду позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

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Коментарі (2)

Микола з привітом

22/04/2017

Це щось з серії: Приватний підприємець Іванов Іван Іванович подав позов про стягнення боргу з громадянина Іванова Івана Івановича. І ВИГРАВ справу.

Микола з привітом

22/04/2017

Засновником та власником 100% акцій державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» є держава в особі Державної служби автомобільних доріг України. Суть справи:Державний правоохоронний орган (прокуратура) за клопотанням другого державного органу (податкової) звернулась до третього державного органу (адміністративного суду) з позовом в інтересах держави за несплату державних податків державним підприємством. Якось так.

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