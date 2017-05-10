З тернопільського аквапарку дитина потрапила в реанімацію

10/05/2017 Розмір тексту:

Близько одинадцятої години вечора 8 травня до поліцейських надійшло повідомлення від лікаря бригади швидкої допомоги про те, що з розважального комплексу «Алігатор» в реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні доправлено п’ятирічного хлопчика. Дитина ледь не втопилася у басейні.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області, того вечора разом з хлопчиком в аквапарку був батько. Дитина гралася в дитячому басейні, а тато на декілька хвилин відлучився. За цей час малолітній встиг перейти до місця, де глибоко і, оскільки плавати не вмів, впав на дно.

Дитину, що тоне, побачив один з відвідувачів, він й витягнув маленького відпочивальника. На крик збіглися співробітники закладу та батько.

П’ятирічного хлопчика у стані коми було доправлено до медичного закладу. Сьогодні стан дитини стабільний.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною першою статті 271 ККУ – порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого. Розпочато досудове розслідування.