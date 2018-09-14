З Тернопільщини під виглядом дров вивозили елітні дуби. ФОТО

14/09/2018 Розмір тексту:

Майже п’ять кубів деревини, а саме 17 колод породи дуб, перевозив без будь-яких документів житель села Ковалівка. Автомобіль марки ЗІЛ-131 зупинили правоохоронці Монастириського відділення поліції в рамках проведення операції “Ліс” за межами населеного пункту, неподалік села Красіїв.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що дерево породи дуб вирубали на території лісогосподарства, що знаходиться між селами Криниця-Задарів. На стовбурах були відсутні бірки, а товарно-транспортна наклада, видана Криницьким лісництвом Бучацького лісгоспу, не відповідала дійсності. Відповідно до документу вантажівка мала перевозити дрова для палива.

Автомобіль із деревиною затримали та помістили на спецмайданчик. Сума збитків встановлюється. Триває слідство відповідно статті 246 частина 1 ККУ – Незаконна порубка лісу, повідомляють у поліції.