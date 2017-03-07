З Тернопільщини намагалися викрасти спортсменку

07/03/2017 Розмір тексту:

Нещодавно у Києві під час кубку України з легкої атлетики у приміщенні в бігу на 3000 метрів серед жінок третє місце посіла Наталія Семенович (Олійник), яка представляла на цих змаганнях Київську область. Хоча та по закону мала б представляти Тернопільщину, повідомив голова Федерації легкої атлетики Тернопільської області Валерій Єднак.

– Федерація Тернопільщини у своїй заяві на адресу Комісії змагань Федерації легкої атлетики України звернула увагу на те, що Наталія Семенович (Олійник) є її членом, значиться в списках обласної ШВСМ і жодних звернень (ні письмових, ні усних) щодо можливості представляти іншу територію до ФЛА Тернопільської області не надходило ні від самої спортсменки, ні від ФЛА Київської області, – повідомив Валерій Єднак.

Після обговорення конфліктної ситуації члени Комісії під головуванням віце-президента ФЛАУ Івана Гешка, постановили результати, показані Наталією Семенович (Олійник), зарахувати Тернопільській області, в тримісячний термін визначитися з територіальною приналежністю та винести питання про перехід спортсменки з однієї області до іншої на Раду ФЛАУ.

Нагадаємо, до недавнього часу спортсмени могли представляти одразу дві області, натомість з початку 2017 року профільне міністерство прийняло рішення, що подвійний залік для областей відміняється. Спортсменам потрібно приймати рішення, яку область вважати рідною. Вже є багато випадків, коли спортсмени вирішують не представляти Тернопільщину, яка їх виховала, а інші території, які надали спортсменам певні матеріальні чи фінансові блага. І найвідомішою у цьому списку є біатлоністка з Тернополя Олена Підгрушна, яка нині представляє на змаганнях Київ…

Джерело: Репортер