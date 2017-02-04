З Теребовлі відправили допомогу для мешканців Авдіївки. ФОТО

04/02/2017 Розмір тексту:

За організації Міжнародного благодійного фонду “Чесна Україна” сьогодні відбувся спільний збір та відправка допомоги для жителів Авдіївки, які постраждали через обстріли бойовиків.

Для допомоги українцям на сході теребовлянці зібрали одяг (в основному теплий: куртки, светри), ковдри, подушки, постільна білизна, одноразовий посуд, засоби особистої гігієни, продукти харчування.

Ящики із медикаментами передали працівники Центральної районної лікарні Теребовлянського районного центру первинної медико-санітарної допомоги.

Зібрана допомога зі всіх районів була доставлена до Тернополя. З обласного центру усе зібране вирушить на Схід, повідомляє terebovlya.org.ua.