З таким хоч на війну: на Тернопільщині впіймали браконьєрів з новітньою зброєю

16/03/2018 Розмір тексту:

11 березня працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області затримали двох громадян, які здійснювали незаконне полювання в мисливських угіддях біля села Розгадів Зборівського району.

Як повідомляють у відомстві, браконьєри полювали з карабіном, обладнаним глушником та коліматором та трьома мисливськими собаками породи лайка із датчиками місця знаходження на шиї. Зрозуміло, що таке полювання було організовано на кабана.

На щастя для порушників правил полювання здобути звіра їм не вдалося. На кожного з них накладено максимальний розмір штрафу за ч. 1 ст. 85 КУпАП на суму 1020 грн. Крім того, вилучено безгосподарську гладкоствольну мисливську рушницю, яку здано до Зборівського відділення поліції.

В інспекції нагадують, що терміни полювання на пернатих, хутрових та копитних визначають користувачі мисливських угідь. На даний час полювання заборонено.