З районної лікарні у Тернополі евакуювали понад сотню людей. ФОТО

13/04/2018 Розмір тексту:

11 квітня на базі Тернопільської центральної районної лікарні, що на вулиці Князя Острозького, 9 обласного центру, відбулись тактико-спеціальне навчання, за участю сил та засобів Тернопільського гарнізону Управління ДСНС України у Тернопільській області. Залучено 24 чол. особового складу та 9 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

Захід організовано з метою тренування особового складу пожежно-рятувальної служби щодо ліквідації пожеж та проведення пошуково-рятувальних робіт на об’єктах з масовим перебуванням людей, а також вдосконалення взаємодії між підрозділами Управління ДСНС та іншими оперативними службами міста.

За легендою навчань, внаслідок короткого замикання електромережі в реєстратурі Тернопільської центральної районної лікарні, розташованій на першому поверсі адміністративного корпусу, виникла пожежа. На момент прибуття вогнеборців її площа склала 22 м.кв. Вогонь швидко набирав обертів, існувала загроза його розповсюдження на інші приміщення установи.

У ході навчань відпрацьовано дії працівників об’єкту, відповідальних за пожежну безпеку щодо своєчасного оповіщення про пожежу, евакуації пацієнтів та персоналу установи, забезпечення збереження матеріальних цінностей та запобігання поширенню вогню. Зокрема, до приїзду рятувальників адміністрацією медичного закладу були знеструмлені всі приміщення, з будівлі евакуйовані близько 115 осіб, вжиті заходи для локалізації полум’я первинними засобами пожежогасіння.

Під час тренувальної операції співробітники ДСНС здійснили розвідку та врятували із задимленого середовища трьох умовно-потерпілих. Всіх їх передано працівникам швидкої допомоги. Для рятування людей залучалась пожежна автодрабина. Одночасно з пошуково-рятувальними роботами, вогнеборці, провели бойове розгортання із прокладенням магістральних ліній та в складі п’яти ланок газодимозахисної служби здійснили локалізацію та подальшу ліквідацію умовної пожежі.

Загалом, за словами керівника навчань, тренування пройшло успішно, рятувальники довели свою готовність діяти за призначенням.