З прицілом на префектів: які кадрові перестановки зробить Барна

31/10/2017 Розмір тексту:

Вибори 29 жовтня відкрили ще одну важливу вакансію у вертикалі Барни. У зв’язку з обранням Володимира Петровського головою Саранчуківської ОТГ стане вакантною посада голови Бережанської РДА.

Це вже буде третя вакансія голови району, яка за останній час відкрилася на Тернопільщині. Раніше пішов у відставку голова Кременецької РДА Сергій Сімчук, а напередодні виборів з’явилася інформація, що залишить свою посаду голова Чортківської РДА Ярослав Сташків. Очевидно, що заяву Сташківа Президент задовільнить разом зі заявою Петровського.

З неофіційних джерел стало відомо, що в “білому домі” серйозно ставляться до вибору кандидатів на ці посади.

По-перше, з весни розпочнеться повноцінна підготовка до чергових президентських та парламентських виборів. І на цих посадах потрібні свої надійні люди.

По-друге, за збігом обставин, райцентри “обезголовлених” районів найближчим часом мають стати центрами госпітальних округів, а в дальшій перспективі – адмінцентрами укрупнених районів. Тобто голова такого району в перспективі – майбутній префект території теперішніх 5-6 районів. І перше, що його очікує з нового року – серйозні урядові транші на розбудову інфраструктури госпітальних округів в рамках медичної реформи.

Як стверджують, наші джерела у “білому домі”, наразі визначились з кандидатами на посаду голів Чортківської та Бережанської РДА.

На Чортківщину планують “передислокувати” одного з друзів Степана Барни – голову Гусятинської ОТГ Віталія Батога. До слова, на виборах у Хоросткові (Гусятинський район) Блок Петра Порошенка здобув подвійну перемогу: мер та перше місце за партійними списками. Це добре, бо на Чортківщині йому доведеться відновлювати розхитану попередником вертикаль влади.

Натомість у Бережанський район наразі планують повернути теперішнього заступника голови ОДА – Олега Валова. За більше ніж рік роботи він так і не освоївся в Тернополі. Тому повернення в Бережани виглядає логічним кроком з точки зору управлінського процесу. Крім того, вибори в Зборові, де за партійними списками перемогла Аграрна партія, дуже насторожили команду Барни. Якщо будуть програні ще й Бережани, то у нардепа Юрика немає шансів зберегти свій мандат у майбутньому протистоянні з потужним агропромисловцем Іваном Чайківським. Відтак, у першу чергу Юрику потрібна у Бережанах віддана людина, яка буде тримати руку на пульсі процесів.

Щодо Кременецького “намісництва” – у владній команді немає визначеності. Теперішній в. о. голови РДА, можливо, добрий, але як виконуючий обов’язки. Ширші повноваження, як показав конкурс, йому поки-що не планують надавати.

До речі, не треба забувати, що згідно з новою редакцією закону “Про державну службу” претенденти на посаду голів місцевих державних адміністрацій відбираються на конкурсі, який проводить Національне агенство з питань державної служби. Тому претендентам на посади треба добре підготуватися, щоб не зганьбити задуми очільника області.