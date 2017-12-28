З полону бойовиків визволили трьох бійців з Тернопільщини

27/12/2017 Розмір тексту:

Сьогодні відбулась успішна операція з обміну полоненими, яку провело СБУ та Міноборони спільно із омбудсменом В. Лутковською, народними депутатами та волонтерами мінської гуманітарної групи.

Українських військовопоонених, серед яких троє із Тернопільщини, обміняли на 306 бойовиків, повідомляє сайт Реально.

Серед звільнених є і Олексій Кодьман, який перебував у полоні понад 700 днів.

Із 306-ти сепаратистів троє прихильників “русского міра” очікували рішення української феміди в пенітенціарних установах на Тернопільщині.