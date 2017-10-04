З погонею і сиренами: у Тернополі копи затримали чергового п’яного “шумахера”

04/10/2017 0
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Автомобіль Audi A100, який порушував ПДР, патрульні помітили на вулиці Степана Будного 3 жовтня близько опівночі.

Інспектори одразу наказали водієві зупинитися. Втім громадянин проігнорував вимогу поліцейських, пришвидшився і почав втікати. Охоронці порядку ввімкнули спецсигнал і почали наздоганяти правопорушника. Невдовзі інспектори заблокували та зупинили автомобіль, повідомляють у патрульній поліції.

Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин не заперечував і погодився пройти огляд для визначення степеня алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат драгера – 1,56 проміле.

На водія патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку), а також постанову за ч.2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

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