З початку року на Тернопільщині оформили більше 80 тисяч біометричних паспортів. ВІДЕО

12/10/2017 Розмір тексту:

Тернополяни отримують біометричні паспорти із затримкою в більш як два місяці.

Сезон відпочинків та ажіотаж, пов’язаний із запровадженням безвізового режиму – два фактори, які посприяли такій ситуації. У свою чергу виробництво поліграфкомбінату, який друкує біометричні паспорти, не встигає задовільнити утворений попит, повідомляє TV-4.

Тернополянка Наталя Колтун вже більше двох місяців очікує на свій біометричний паспорт. Розповідає, документи подала ще на початку серпня, отримати паспорт мала б уже наприкінці вересня. Однак ще досі – жодних результатів. Попри таку ситуацію, жінка не втрачає надії та спостерігає за станом видачі документа через інтернет.

– За цей час на сайті управління Державної міграційної служби в області запрацював сервіс відстежування стану паспортів, де він перебуває, то зараз я бачу, сьогодні вже 11 жовтня, щойно перед нашим записом я заходила на сайт. Я бачу, що досі він відправлений до центру персоналізації. Тобто він ще навіть не в Тернополі, невідомо коли буде.

Жінка каже, що її син на свій біометричний паспорт також очікував довго. Основна причина такої ситуації – те, що поліграфкомбінат “Україна”, де друкуються документи, не встигає вчасно їх видруковувати. Відповідно, через це виникає така тривала затримка.

– Вони збільшили свої потужності, але цього виявилося також недостатньо. Розуміючи, що це питання є досить актуальним, зараз вживаються заходи для закупівлі нового додаткового обладнання, що зменшить навантаження на цю одну лінії, яка друкує паспорти, – пояснює головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області Ірина Бойко.

З початку року у області було оформлено більше 80 тисяч біометричних паспортів. Сезон відпочинків та ажіотаж, пов’язаний із запровадженням безвізового режиму – два фактори, які створили таку ситуацію з видачею документів.

– Найбільший попит припав на літні місяці, коли люди ще виїжджають за кордон, планують поїздки, відтак в липні ми оформили більше 12, 5 тисяч закордонних паспортів. Для порівняння вже в вересня ця кількість зменшилася практично у півтори тисячі, – каже Ірина Бойко.

Аби вчасно потрапити на омріяний відпочинок, краще заздалегідь врахувати, що на біометричний паспорт доведеться зачекати.