З підприємства на Тернопільщині вкрали сорок курей

10/09/2018 0
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Підзаробити на робочому місці вирішили двоє мешканців Зборівського району. Планам перешкодили співробітники місцевого відділення поліції.

Чоловіки, працюючи на аграрному підприємстві, викрали майна на сім тисяч гривень. Вночі, заступивши на зміну, винесли з території майже 40 курей та 200 кілограмів корму. Нечистих на руку працівників викрили правоохоронці. Крадене вилучено.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.

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