З Нового року українцям стане ще вигідніше вести здоровий спосіб життя

27/12/2016 Розмір тексту:

Наступного року алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчають, як мінімум, на 15%. Верховна Рада України підтримала рішення про суттєве збільшення розміру акцизного податку. Найбільше зросте ціна горілчаних виробів.

Підтримуючи рішення про збільшення розміру акцизного податку, депутати висловлювали думки, що це сприятиме здоровому способу життя, оскільки ціна алкогольних напоїв і тютюнових виробів за кордоном значно вища.

«Дорожчання алкогольних напоїв мене не особливо хвилює, оскільки я їх не вживаю. Була в Польщі, там алкогольні напої знано дорожчі, ніж в нас, в інших країнах Європи – те саме. Чому наша нація має спиватися. Хай би поставили ціну на пляшку горілки таку, як заробіток за день середньостатистичного українця. Хоча чи поменшає тоді алкоголіків, сказати тяжко», – каже тернополянка Віта Гоюк.

У результаті законодавчих нововведень, слабоалкогольні напої зростуть в ціні на 12%, а горілчані вироби подорожчають на 25%. В результаті – пляшка горілки коштуватиме 86 – 100 гривень. Ставка акцизу на тютюнові вироби зросте на 40%. Відтак середня ціна пачки найдешевших сигарет з 1 січня вартуватиме від 25-ти гривень.